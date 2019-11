Pfarrei sammelt Kleidung

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Pfarrei Untersteinach wieder an dem Hilfs-Projekt "JVV - Jesus verbindet Völker" von 19. bis 29. November. Es werden gut erhaltene Kleidung und haltbare Lebensmittel gesammelt. Im Pfarreibüro Untersteinach, Kirchplatz 3, oder nach dem Gottesdienst in der St.-Oswald-Kirche werden passende Behältnisse ausgegeben. Annahme der gefüllten Kartons und Säcke erfolgt im Pfarreibüro während der Öffnungszeiten. Die Pakete werden am 30. November abgeholt und in die Ukraine gebracht. Bitte nach diesem Termin keine Pakete mehr bringen.

Um die Transportkosten mit zu finanzieren, besteht die Möglichkeit, einen Geldbetrag zu spenden; bar im Pfarreibüro oder per Überweisung auf folgendes Konto: Raiba-Voba Ludwigsstadt, IBAN: DE24 7736 1600 0103 2349 75 BIC: GENODEF1KC1. red