Pfarrei sammelt für Armenien

Wie schon seit 1998 sammelt die Gemeinde von St. Georg in Höchstadt mit ihrem Pfarrer Kilian Kemmer wieder für die "Küche der Barmherzigkeit" in Eriwan Gelder. In dieser Suppenküche werden von Ende Oktober bis Anfang Mai 450 Personen täglich mit einer kostenlosen Mahlzeit versorgt. Die Besucher sind bedürftige Senioren, jugendliche Behinderte, Straßenkinder und Kindergartenkinder. Diese Mahlzeiten, die sehr reichlich sind (immer wieder sieht man, dass Gäste sich Reste in mitgebrachte Behälter füllen), helfen den Betroffenen über den langen Winter, der in Armenien oft sehr kalt ist.

Im "Haus der Hoffnung" in Eriwan befindet sich eine der insgesamt drei Ausgabestellen. In diesem Haus gibt es auch eine Dusche und eine Waschmaschine, so dass die Gäste sich in jeder Hinsicht frisch machen können. Auch wenn sich die Wirtschaft in Armenien langsam erholt, erreicht der zaghafte Aufschwung diese Zielgruppen noch nicht. Wer den Verein "Hajastan-Armenienhilfe" unterstützen will, kann sich an das katholische Pfarramt St. Georg wenden. red