Pfarrei pilgert nach Portugal

Die katholische Pfarrei unternimmt von Sonntag, 11. August, bis Samstag, 17. August, eine Pilgerfahrt nach Fatima. Neben der Teilnahme an den Feierlichkeiten am Wallfahrtsort wird ein Tagesausflug nach Batalha, Nazare und Obidos unternommen. Weitere Fahrten führen nach Lissabon, Sintra, Cabo da Roca und Cascais. Am Samstag erfolgt der Rückflug nach Nürnberg. Ein genaues Programm mit Details ist im katholischen Pfarramt in Ebensfeld (Telefonnummer 09573/5847) erhältlich. red