Pfarrei jetzt auch im Internet

"Wir sind für Sie da!" prangt in großen Lettern auf. Das waren die, die das formulierten, freilich schon vorher. Jetzt sind sie es auch im Internet. Nach über halbjähriger Planungs- und Arbeitsphase ist die Internetseite der Pfarrei St. Bartholomäus Oberhaid online.

Zusammen mit der Internetredaktion des Erzbistums Bamberg erstellten Pastoralreferent Philipp Fischer, Karl Lober, Kirchenführer Herbert Ramer und Mesner Carsten Schneider die Internetpräsenz auf www.pfarrei-oberhaid.de .

"Gerade in der jetzigen Zeit, in der wir uns nicht mehr treffen oder Gottesdienste feiern können, ist es uns als Seelsorgern wichtig, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben", betont Philipp Fischer. "Wir senden Audio- und Videoimpulse von uns als Pastoralem Team und lassen mit unseren Organisten die Orgel erklingen." Das sei ein bisschen wie Kirche zu Hause.

Auf der Seite findet man alle Informationen über die Kirchengeschichte Oberhaids, Unterhaids und Staffelbachs. Über gemeindliches Leben, Aktivitäten in den Institutionen und Feste wird berichtet.

Karl Lober sagt: "Ältere Menschen können diese Gelegenheit nutzen und etwas Neues ausprobieren. Die jüngere Geberation wird sie dabei bestimmt gerne unterstützen." red