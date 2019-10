Am Donnerstag, 24. Oktober, beginnt im Saal der Fortuna Kulturfabrik um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung der Pfarrei St. Georg zur Pfarreifahrt im nächsten Jahr. In der Pfingstwoche 2020 wird eine Flugreise ins kroatische Bosnien zum Wallfahrtsort Medjugorie angeboten. Im Anschluss an die Reiseinformation wird auch ein halbstündiger Film von der diesjährigen Jubiläumspilgerreise nach Einsiedeln präsentiert. Alle Interessierten sind eingeladen. red