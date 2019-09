Pfarrei Herz-Jesu freut sich über sechs neue Ministranten

Sechs neue Ministranten hat die Schwürbitzer Pfarrei Herz-Jesu in ihre Mitte aufgenommen. Vom großen Menschenfischer Jesus ließen sich Johanna Stettner, Annalena Leuci, Magdalena May, Ronja Fischer, Maximilian Ehrsam und Paul Hümmer gerne einfangen, denn von nun an gehören sie zur 24-köpfigen Schar der Schwürbitzer Messdiener.

Auch Pfarrer Diter Glaeser freute sich sehr über die Verstärkung.

Verabschiedet wurden nach vielen Jahren Dienst am Altar Mariell Vogler, Anne Pohl und Lena Hauck.

Urkunden für langjährigen Dienst erhielten Theresa Fischer, Alicia Fischer, Luis Hüttner, Florentine Müller, Lea Weinkauf, Nathalie Tremel, Mona Fleischmann und Felix Zimmer. Dank galt ferner den Betreuerinnen Jutta Babst und Andrea Fleischmann. red