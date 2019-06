Am Donnerstag, 20. Juni, feiert die Pfarrei St. Maria Magdalena das Fronleichnamsfest. Um 9 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der Pfarrkirche, dem sich die Prozession durch das alte Dorf mit der Blaskapelle, den Kommunionkindern und den Fahnenabordnungen der Vereine anschließt. Um 10.45 Uhr bietet der Pfarrgemeinderat einen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück auf der Ochsenwiese gegenüber der Kirche an. red