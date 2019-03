Pfarrei bittet weiter um Eigenleistung

Der Einsatz der freiwilligen Helfer für die Kirchenrenovierung in Sand geht weiter.

Nachdem in der Kirche der Abbau und das Absenken des Kirchenbodens durch den vorbildlichen Einsatz von mehr als 80 Helfern abgeschlossen sind, beginnt am kommenden Samstag, 16. März, ab 8 Uhr der Aufbau, wie die Kirchenverwaltung mitteilte. Hierzu werden wieder viele Helfer benötigt, um die abgetragene Fläche mit Kies aufzufüllen. Dazu muss das Material von den bereitstehenden Fahrzeugen mit Schubkarren in den gesamten Kirchenraum befördert werden. Zusätzliche Kräfte müssen die Schubkarren von Hand mit ihren Schaufeln beladen.

Appell an die Helfer

Deshalb bittet die Kirchenverwaltung in Sand alle bisherigen Helfer und auch neu hinzukommende Freiwillige, nochmals kräftig mit anzupacken. Sie sollen Schubkarren und Schaufeln mitbringen, wird gebeten. Auch diesmal sorgt das Damenteam für Kaffee und Kuchen und ein kräftiges Mittagessen. Danach können die Handwerker und Firmen mit ihren Arbeiten beginnen. red