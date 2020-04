Pfarrei bittet um Spenden

Die Pfarrei St. Georg versucht, durch seelsorgliche und gottesdienstliche Angebote im Internet ihrem kirchlichen Auftrag gerecht zu werden. Neben den Projekten der vergangenen Wochen möchte das Pfarramt den Blick weiten und um Spenden für Notleidende bitten. "Wir haben jährlich gut 120 000 Euro zur Linderung verschiedenster Nöte in der Welt gesammelt und weitergeleitet und dies auch in der Zeit der Kirchenrenovierung", betont Stadtpfarrer Kilian Kemmer. Die Fasten- und Ostersammlung zugunsten von Misereor fiel heuer aus. Die Pfarrei bittet jetzt um Spenden für die medizinische Betreuung der Flüchtlingslager im Libanon und an der türkisch-griechischen Grenze. Man kann in der Kirche ein Spendentütchen abholen und es dann mit der Bargeldspende in den Briefkasten des Pfarrhauses einwerfen. Überweisen kann man auf das Konto der Katholischen Kirchenstiftung St. Georg, Kennwort Misereor, IBAN: DE 02 7635 0000 0430 0087 22. red