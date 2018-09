Pfarrei bereitet wieder die Dettelbacher Gelöbniswallfahrt vor

Am kommenden Wochenende findet zum 379. Mal die Dettelbacher Gelöbniswallfahrt statt. Die St.-Georgs-Pfarrei fühlt sich dem Versprechen ihrer Vorfahren während der Jahre des 30-jährigen Krieges bis heute verpflichtet.

385 Jahre sind es her, dass Höchstadt durch den Schwedenüberfall dem Erdboden gleich gemacht und eingenommen wurde. Die Bevölkerung Höchstadts war gewaltsam auf fünf Familien reduziert worden. Nach sechs schweren Jahren des Wiederaufbaus und der Erneuerung gelobten die Höchstadter Bürger ab dem Jahr 1639 alljährlich eine Wallfahrt zum Hauptwallfahrtsort der Diözese Würzburg, nach Dettelbach.

Höchstadt zählte bis ins 19. Jahrhundert kirchlich zum Bistum Würzburg. Tatsächlich blieb die Stadt seither von den Wirren des Krieges verschont und ebenso von großen Gewalttaten, Naturkatastrophen oder Rassenhass.

Bei den Wallfahrtsgebeten geht es daher jedes Jahr vorrangig um die Erhaltung des Friedens. Heuer wird auch die momentane Krisensituation der Kirche im Wallfahrtsthema eingeschlossen. Das diesjährige Motto der Wallfahrt lautet: "Herr, baue Deine Kirche und fange bei mir an!" Am Freitagabend um 19.30 Uhr stimmen sich die Wallfahrer mit einem Bußgottesdienst in der Pfarrkirche auf die Wallfahrt ein. Am Samstag um 16 Uhr ist Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche in Gremsdorf.

Fußwallfahrt mit zwei Varianten

Am Samstagmorgen um 6 Uhr sendet Dekan Kilian Kemmer die Fußwallfahrer in der Pfarrkirche auf ihren 60 Kilometer weiten Weg aus. Für Lauftüchtige nimmt die Wallfahrtsleiterin Angela Neudörfer unter der Telefonnummer 09193/1055 noch Anmeldungen entgegen.

Wer nicht ganz so weit laufen will, kann am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr an der Aischtalhalle mit einem Bus bis Schwarzenau fahren, von wo aus mit der Fußwallfahrergruppe die letzten drei Kilometer gepilgert werden. Anmeldungen hierfür nimmt das Katholische Pfarramt an.

Am Sonntag um 9 Uhr ziehen die Buswallfahrer aus der Pfarrkirche zu den Bussen, die am Fuß des Kellerberges bereitstehen. Anmeldungen für die Buswallfahrt nimmt ebenfalls das Pfarrbüro entgegen. Mit dem symbolischen Unkostenbeitrag von fünf Euro soll allen Interessierten eine Teilnahme an der Buswallfahrt ermöglicht werden. Zudem will man mit den niedrigen Fahrpreisen einen Anreiz schaffen, aus ökologischen Gründen die Busfahrt einer Fahrt mit dem eigenen Auto vorzuziehen.

Erstmals Fahrradwallfahrt

Heuer wird auch eine Fahrradvariante für die Wallfahrt angeboten. Um 5 Uhr beginnt am Kirchplatz die Abfahrt der Radfahrer nachdem der Reisesegen erteilt wurde. In Geiselwind stärken die Radler sich sowohl geistlich im dortigen Gotteshaus wie leiblich im Gasthaus "Zur Krone". In den am Radwallfahrtsweg gelegenen Ortschaften können sich Interessierte anschließen. Die unbedingt erforderliche Anmeldung für die Radwallfahrt nimmt Elmar Gerner unter der Telefonnummer 0157/70293394 entgegen.

Der gemeinsame Einzug aller Fuß-, Rad- und Buswallfahrer ist für 10.15 Uhr in Dettelbach geplant, damit pünktlich um 10.45 Uhr mit dem festlichen Wallfahrtsgottesdienst in der Basilika begonnen werden kann.

Für Familien mit Kindern wurde ein eigenes Wallfahrtsprogramm von einer Vorbereitungsgruppe erarbeitet. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren dürfen generell umsonst an der Buswallfahrt teilnehmen. Auch für die Kinderwallfahrt werden die Anmeldungen im Pfarramt entgegengenommen.

Für Kinder und Familien fahren die Busse ebenfalls um 9.15 Uhr am Fuß des Kellerberges ab. Nach der Ankunft in der Dettelbacher Wallfahrtsbasilika gegen 10.45 Uhr findet ein eigener Kindergottesdienst im Klostersaal statt. Um 14.30 Uhr findet im Rahmen der nachmittäglichen Andacht eine Kindersegnung statt. Gegen 16.15 Uhr werden alle Pilger in Höchstadt zurückerwartet, um in der Pfarrkirche die Wallfahrt abzuschließen.

Für alle Wallfahrer gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit, im Klostergarten ein gemeinsames Mittagessen einzunehmen, bei schlechtem Wetter in den Gängen des Klosters. red