Pfarrei bekam Kassenrestbestand der Sänger

Der letzte Kassensturz ging an die Herz-Jesu-Pfarrei. Die Eisenbahnsinggruppe "Frohsinn" Pressig spendete 513,31 Euro an die Kirchenverwaltung der Pfarrei. Im Januar dieses Jahres hatte die Eisenbahnsinggruppe die Auflösung des Vereins mangels aktiver Sänger beschlossen. Der Kassenrestbestand von 513,31 Euro ging nun an die Herz-Jesu-Pfarrei Pressig, hauptsächlich auch deswegen, weil man im Jugendheim stets einen Probenraum zur Verfügung hatte und das Jugendheim auch für Festlichkeiten und Feiern nutzen durfte. "Das ist ein Zeichen des Dankes", sagten ehemaliger Vorsitzender Rudi Räder und ehemaliger Kassierer Peter Schmid bei der symbolischen Scheckübergabe. Sie hatten das letzte Bargeld aus der Kasse dabei. Für die Kirchenverwaltung dankten Pfarrsekretärin Franziska Lehmann und Kirchenpfleger Heinrich Grebner. Im Jugendheim fielen ständig Kosten für Renovierungen an, wofür das Geld gut angelegt sei, betonten sie. eh