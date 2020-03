Pfarrbüros sind weiter besetzt

Die katholischen Pfarrbüros sind weiterhin besetzt. Jedoch bittet die katholische Kirchengemeinde die Gläubigen, Personenkontakte zu vermeiden und das Pfarrbüro nur nach vorheriger telefonischer Absprache aufzusuchen.

Telefonische Vereinbarung

Alle Termine und Gespräche sind telefonisch zu vereinbaren.

Für seelsorgerische Anliegen sind die Mitarbeiter rund um die Uhr unter der Telefonnummer 09132/836210 erreichbar.

Gottesdienst ab 10 Uhr

Ebenso laden die Kirchengemeinden ein, am Sonntag, 22. März - während die Seelsorger einen Gottesdienst in den Anliegen der Gemeinde feiern - sich in einem Gebet anzuschließen: Der Gottesdienst wird um 10 Uhr beginnen.

Impulse online

Hierzu werden alle Glocken der Pfarrkirchen läuten. Über die Homepage werden Gebet und Impulse zum Sonntagsevangelium veröffentlicht. red