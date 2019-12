Pfarrbüro nachmittags zu

Das Pfarrbüro der katholischen Pfarreiengemeinschaft "Sieben Sterne im Hammelburger Land" in Hammelburg (Pfarrhaus an der Stadtpfarrkirche) bleibt am Montag, 30. Dezember, nachmittags geschlossen. Am Dienstag, 31. Dezember, und Mittwoch, 1. Januar, ist ganztags zu, ebenso in der folgenden Woche am Montag, 6. Januar, und am Mittwoch, 8. Januar. Am Donnerstag, 9. Januar, ist nachmittags geschlossen. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten Montag, Donnerstag und Freitag 9 bis 12 Uhr sowie Donnerstag 14 bis 16.30 Uhr. sek