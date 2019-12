Pfarrbüro geschlossen

Das Pfarrbüro der katholischen Pfarreiengemeinschaft "Sieben Sterne im Hammelburger Land" in Hammelburg (Pfarrhaus an der Stadtpfarrkirche) bleibt am Donnerstag, 19. Dezember, nachmittags geschlossen. In der nächsten Woche ist am Montag, 23. Dezember, nachmittags sowie Dienstag, 24. Dezember, bis Freitag, 27. Dezember, ganztags geschlossen, schreibt die katholische Pfarreiengemeinschaft. sek