Aura an der Saale vor 18 Stunden

Pfarrbüro bleibt geschlossen

Das Pfarrbüro in Aura bleibt am Donnerstag, 21. Februar, 28. Februar, 7. März, 21. März und 28. März sowie am Dienstag, 5. März, geschlossen, teilt das Pfarrbüro mit. sek