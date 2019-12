Hammelburg vor 16 Stunden

Pfarrbüro am Nachmittag zu

Das Pfarrbüro der katholischen Pfarreiengemeinschaft "Sieben Sterne im Hammelburger Land" in Hammelburg (Pfarrhaus an der Stadtpfarrkirche) bleibt am kommenden Donnerstag, 12. Dezember, nachmittags ge...