Pfarrausflug führt nach Münster

Von Donnerstag, 21., bis Sonntag, 24. Mai, findet der Pfarrausflug nach Münster statt. Das vorläufige Reiseprogramm sieht einen Besuch im dortigen Kapuzinerkloster vor. Gemeinsam mit Pater Anil Suthi, der schon mehrmals in Mainroth zur Aushilfe war, wird der Franziskusweg im Klostergarten besucht und anschließend eine Messe in der Klosterkirche gefeiert. Besichtigungen und Führungen sind unter anderem in Münster, im westfälischen Landesgestüt in Warendorf, in der alten Domstadt Billerbeck und im Wasserschloss Hülshoff geplant. In der Stadt des Münster-Tatortes und von Wilsberg darf natürlich ein Krimidinner nicht fehlen. Im Reisepreis sind die Fahrtkosten, Übernachtungen mit Frühstück im Hotel "Kaiserhof" in Münster, alle Abendessen und Führungen enthalten. Anmeldungen nehmen Ingrid und Karlheinz Kohles unter der Telefonnummer 09572/9958 entgegen. red