Der Pfarrgemeinderat lädt am morgigen Sonntag zum Pfarr- und Erntedankfest, verbunden mit dem 25-jährigen Bestehen des Kinderhauses Sankt Johannes der Täufer ein. Um 9.45 Uhr ist Einzug mit den Erntegaben und anschließend findet der Festgottesdienst in der Pfarrkirche statt. Danach findet im Festzelt der Frühschoppen mit der Uetzinger Blaskapelle statt. Auf dem Festplatz unterhalb der Kirche wird anschließend im Festzelt zum Mittagessen eingeladen. Das Schülerorchester des Musikvereins Uetzing-Serkendorf, die "Nussolinos", unter der Leitung von Astrid Krappmann geben am Nachmittag einige Kostproben ihres Könnens. Verschiedene Spielaktionen für die Kinder werden im Kinderhaus und im Garten angeboten. Beim Tag der offenen Tür im Kinderhaus gewährt das Team um der Leiterin Anna Schnapp Einblicke in die pädagogische Arbeit. Um 16 Uhr lädt das Kinderhaus zu einem Mitmachkonzert mit den Musikmachern "Tiri Lii und Bummbatsch Peng" ein. Am Sonntag ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. red