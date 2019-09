Pfaffendorfer Spielplatz "jetzt noch schöner"

"Das ist ja cool", strahlen Mädchen und Jungen um die Wette. Der Grund ihrer Freude sind die neuen Spielgeräte, die der Obst- und Gartenbauverein Pfaffendorf und die Gemeinde Altenkunstadt gemeinsam angeschafft haben. Beim Spielplatzfest der Gartenfreunde wurden sie im Beisein vieler Bürger vorgestellt und ihrer Bestimmung übergeben. Die Kosten in Höhe von 7600 Euro trugen je zur Hälfte Gartenbauverein und Kommune.

"Wir haben auf dem Spielgelände den Weidentunnel entfernt, um damit Platz für die neuen Spielgeräte zu schaffen", erzählte Gartenbauvereinsvorsitzende Melanie Will. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass Spielplätze neu ausgestattet werden. Sie dankte der Gemeinde Altenkunstadt, die mit ihrem Kostenanteil von 3800 Euro in eine gute Sache investiert habe. Den Kindern wünschte Will viel Spaß mit den neuen Geräten und stets unfallfreies Spielen.

"Die Pfaffendorfer haben sowieso schon einen schönen Spielplatz, doch jetzt ist er noch schöner", sagte Bürgermeister Robert Hümmer. Er lobte die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs, die bei der Aufstellung von Balancierparcours und Doppelschaukel hervorragende Arbeit geleistet hätten. Hümmer dankte dem Obst- und Gartenbauverein für die Pflege des Spielplatzes und die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung der Spielgeräte: "Es ist schön, wenn Vereine uns unterstützen."

Dann endlich durften die Kinder Balancierparcours und Doppelschaukel testen. "Sie können sich dort austoben, Bewegung verschaffen, die Gemeinschaft pflegen, und das in einem natürlichen Ambiente bei viel frischer Luft", meinten Besucher.

Die Geselligkeit kam beim Spielplatzfest des Obst- und Gartenbauvereins nicht zu kurz. Helfer hatten an schattigen Plätzen Tische und Bänke aufgestellt, die im Nu belegt waren. Zur Stärkung servierten die Gartenfreunde den Besuchern Bratwürste vom Rost, Obst und vitaminreiches Fingerfood. bkl