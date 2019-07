Pfaffendorf feiert und lacht

Das siebte Brunnenfest findet am Sonntag, 14. Juli, in Pfaffendorf ab 14 Uhr statt. Dazu werden die "Urlesbacher Musikanten" ein Stelldichein geben. Das Fest am Dorfplatz, direkt neben dem Radweg, ist mittlerweile fester Bestandteil im Vereinsleben der Blaskapelle im Maroldsweisacher Gemeindeteil.

Beim Brunnenfest startet der Kartenvorverkauf für den dritten Kabarettabend in Pfaffendorf. Gast ist diesmal der Rhöner Kabarettist Fredi Breunig, der den Franken in die Seele und auf's Maul schaut. Breunig ist auch beim Frankenfasching in Veitshöchheim mit dabei. Er Kommt am Samstag, 5. Oktober um 19.30 Uhr mit seinem Programm "Döff doss doss". Musikalisch umrahmt wird der Abend durch das "Fränkische Pfaffendorfer Blech." hw