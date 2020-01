Pfadfinderstufe veranstaltet einen Kleiderbasar

Im August des vergangenen Jahres beschloss die Pfadfinderstufe Bad Staffelstein, einen Kleiderbasar zum Wohl der Umwelt zu organisieren. Als die Pfadfinder vom Stamm Andechs-Rothenau erfahren hatten, dass die Herstellung einer einzigen Jeans 53 Badewannen voller Wasser benötigt, waren sie sehr schockiert und wollten die Menschen nicht nur zur Nachhaltigkeit animieren, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, ihre nicht mehr getragene Kleidung von Kindergröße 128 bis zu Erwachsenengrößen zu verkaufen. Vergessene und überschüssige Kleidungsstücke finden so einen neuen Besitzer.

Aus diesem Grund laden die Pfadfinder nun dazu ein, als Besucher oder als Verkäufer am Samstag, 25. Januar, zum katholischen Jugendheim, St.-Anna-Straße 2 in Bad Staffelstein, zu kommen. Der Kleiderbasar beginnt um 9 Uhr und endet um 16 Uhr. Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt.

Es besteht immer noch die Möglichkeit, sich per E-Mail an basar@dpsg-badstaffelstein.de anzumelden. Über zahlreiche Teilnahmen würden sich die Pfadfinder sehr freuen. Die Tischkosten betragen zehn Euro. Bei Fragen wenden sich Interessierte an die oben genannte E-Mail-Adresse. red