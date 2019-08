Pfadfinder unterstützen die "Humanitäre Hilfe"

Im Rahmen immer wieder durchzuführender Räumaktionen für Menschen, die alleine nicht in der Lage sind, ihr Leben strukturiert zu organisieren, beteiligten sich auch zwei Pfadfinder des Stammes "König Artus", dem auch Menschen mit Behinderungen angehören. Mit viel Einsatzwillen und Engagement halfen Fabian und Marvin der "Humanitären Hilfe für Menschen in Not e.V." mit ihrem Vorsitzenden Tom Sauer bei zwei Einsätzen.

Tom Sauer würdigte ausdrücklich das Engagement der jungen Erwachsenen unter der Führung und Begleitung von Willi Pechtold, der wie auch Tom Sauer selbst Pfadfinder und zudem stellvertretender Vorsitzender der "Humanitären Hilfe" ist. Diese und ähnliche Einsätze sind aus Sicht aller Beteiligten mehr als nur Integration oder Inklusion. Vielmehr, so betont Tom Sauer, findet hier auf einfache Art und Weise eine "Normalisierung" im Umgang mit erwachsenen behinderten Menschen statt.

Auch in Zukunft wollen sich die jungen Erwachsenen mit einer Behinderung an Aktionen der "Humanitären Hilfe" aus Weißenbrunn beteiligen.

Rainer Glissnik