Pfadfinder sammeln Spenden

Sie füllen einen ganzen Kofferraum: Ratschen in allen Größen warten bei Dietmar Hofmann darauf, am morgigen Freitag wieder geklappert zu werden. Mit dem Spruch "Wir haben geklappert fürs Heilige Grab und bitten um eine milde Gab" ziehen am Karfreitag und Karsamstag die Pfadfinder wieder durch die Stadt. Das Geld, das im Rahmen der Aktion "Die gute Tat" gesammelt wird, kommt einem wohltätigen Projekt zugute. Dieses Jahr haben sich die Pfadfinder für die Aktion "Ein-Dollar-Brille" entschieden.

Laut Weltgesundheitsorganisation bräuchten mehr als 700 Millionen Menschen weltweit eine Brille, könnten sich aber keine leisten. Mit der Ein-Dollar-Brille soll dies möglich gemacht werden. Das Material für eine solche Brille liegt bei rund einem US-Dollar. Es werden Menschen vor Ort geschult, Sehtests durchzuführen, die Brillen herzustellen und zu verkaufen. Damit können die Optiker sich und ihre Familien ernähren und vielen Landsleuten helfen. Denn die Brillen sind durch die geringen Materialkosten für alle erschwinglich.

Dietmar Hofmann findet das eine gute Aktion: "Jetzt, wo ich älter werde und bei mir selbst die Sehkraft nicht mehr die beste ist, weiß ich erst recht zu schätzen, was eine Brille bewirken kann."

Er hofft nun auf viele Spender in Ebern. "Jeder Cent hilft."

Wer will mitlaufen?

Wie schon im letzten Jahr haben alle Interessierten wieder die Möglichkeit, selbst mitzulaufen und die Aktion zu unterstützen. Verbindlich anmelden muss sich niemand, aber eine kurze Information an Dietmar Hofmann unter der Telefonnummer 09531/1753 wäre hilfreich, um die Verpflegung sicherzustellen. Denn traditionell gibt es zum Mittagessen Fischstäbchen mit Kartoffelsalat im Pfadfinderheim. Treffpunkt ist am Freitag und Samstag jeweils um 9 Uhr auf dem Marktplatz, von wo es dann in Gruppen losgeht in die Stadt.

Zusätzlich zum Spendensammeln mit den Ratschen bieten die Pfadfinder am Samstag ab 8 Uhr auf dem Marktplatz gefärbte Eier zum Verkauf. Der Erlös daraus fließt ebenfalls in den Spendentopf. kb