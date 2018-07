Pfadfinder lernen das Bogenschießen

red



Die Coburger Pfadfinder , Stamm Silberdistel/Feuerreiter, veranstalten am Samstag, 21. Juli, einen Bogenschießkurs. Geleitet wird der Kurs von Carola Helmreich. In Ahorn und auf einem Bogenplatz in Ummerstadt lernen die Pfadfinder die Grundlagen des Bogenschießens.Geschossen wird sowohl auf Scheibe als auch auf 3-D-Ziele aus Gummi. Auch die Eltern der Pfadfinder könnten diesmal in einer "Elterngruppe" teilnehmen. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr an der CoJe. Weitere Informationen gibt es bei Alexander Müller unter der Telefonnummer 09561/63366.