Pfadfinder laden zur digitalen Schnitzeljagd

Wer zwischen zwölf und 16 Jahre alt ist und denkt, Pfadfinder haben nichts mit dem Internet zu tun, kann sich am Samstag, 1. Februar, vom Adelsdorfer Pfadfinderstamm "Raubvögel" überzeugen lassen. Der Pfadfinderbund Mosaik veranstaltet alle Jahre die "Internetnacht", eine digitale Schnitzeljagd. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Pfadfinderheim in der Höchstadter Straße 44 in Adelsdorf. Mitzubringen sind ein Handy, Tablets und gegebenenfalls ein Laptop. Anmeldungen werden über E-Mail an anmeldung@raubvoegel.de entgegengenommen. Weitere Infos können per Whatsapp unter 0177/7448952 erfragt werden. red