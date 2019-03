Pfadenhauer 40 Jahre aktiv

Im Rahmen der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Posseck wurde Franz Pfadenhauer für seinen 40-jährigen Dienst als aktiver Feuerwehrmann das Ehrenzeichen in Gold verliehen. Neben seinem aktiven Dienst hat Franz Pfadenhauer zwischen 1993 und 2013 als Erster Vorsitzender der FFW den Verein geleitet. Während dieser Zeit wurden das Obergeschoss des Feuerwehrhauses als Schulungsraum ausgebaut, der Spielplatz in der Ortsmitte angelegt und das alljährliche Dorffest, das mittlerweile ein fester kultureller Bestandteil des Dorflebens ist, etabliert. Der Höhepunkt in seiner Zeit als Vorsitzender war zweifelsohne das 125-jährige Bestehen der Possecker Wehr im Jahr 2000.

Die Possecker Feuerwehrler freuten sich über die starke Präsenz aus Politik und Kreisbrandinspektion als Zeichen der Wertschätzung. Die Ehrung nahmen stellvertretender Landrat Bernd Steger und Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger vor. Verbunden mit der Auszeichnung ist ein Gutschein für den Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim in Bayrisch Gmain für Pfadenhauer.