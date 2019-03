"Pfad"-Vorstand führt die Arbeit weiter

Zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen hatte "Pfad", der Verein der Pflege- und Adoptivfamilien in Bamberg und Umgebung, in die Gaststätte des MTV Bamberg eingeladen. Die stellvertretende Vorsitzende Christine Bräutigam gab zunächst einen Rückblick auf die vielen Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Der Verein zählt ihren Angaben zufolge zur Zeit über 74 Mitgliedsfamilien aus Stadt und Landkreis sowie 22 Mitgliedsgemeinden und die Stadt Bamberg, die die Arbeit des Vereins ideell unterstützen.

Neben den festen Veranstaltungen wie Osterwanderung, Sommerfest und Nikolausfeier gehörten viele weitere Angebote wie z.B. Ausflüge ins Freizeitland Geiselwind, zum Schloß Turn und zum Playmobil-Land, Kindernachmittage im Bamberger Bambini und ein Schnupperkurs im Bogenschießen zum Jahresprogramm. Diese Angebote werden gerne angenommen und dienen dazu, den Kontakt und den Austausch der Familien zu fördern, denn alle Pflegefamilien durchleben aufgrund ihrer besonderen Konstellation gleiche oder ähnliche Situationen, so die Vorsitzende Hildegard Halm- Götz.

Ein besonderer Dank galt den Spendern, insbesondere der Maria-Ward-Schule Bamberg, die vom Erlös ihres Weihnachtsbasars dem Verein eine große Spende zukommen ließ. "Ohne diese finanziellen Zuwendungen wären verschiedene Veranstaltungen sowie Projekte und die ehrenamtliche, zeitaufwendige Arbeit des Vereins nicht zu leisten", so Halm- Götz.

Bei den Neuwahlen unter der Leitung von Jonas Merzbacher, Bürgermeister der "Pfad"-Mitgliedsgemeinde Gundelsheim, wurde Halm-Götz als Vorsitzende bestätigt. Auch Ulrike Hain und Christine Bräutigam wurden als Stellvertreterinnen bestätigt. Das Amt der Schriftführerin übernahm Dunja Hohner, Kassenführer ist Andrea Stark und Kassenprüfer sind Norbert Stumpf und Georg Hain. Als Beisitzer ergänzen Frau Simone Metzner und Georg Hain den Vorstand.

Die Unterstützung aller Pflege- und Adoptivfamilien und die Präsenz in der Öffentlichkeit ist nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben des Vereins, der mit den Jugendämtern kooperiert. Halm-Götz stellte die Jahresplanung für 2019 vor. Neben den vielen Freizeitangeboten ist auch eine dreitägige Abenteuerfreizeit im Tipi auf dem Erlebnishof Strohofer in Geiselwind geplant. Wie die Vorsitzende erklärte, sei es schwierig, gerade für die Jugendlichen etwas zu finden, was ihnen Spaß macht und ihr Interesse weckt.

Geplant sei auch eine eigene Vereinszeitschrift. Diese Zeitschrift beinhaltet Fotos und Berichte von Aktionen und Kontaktadressen, wird zweimal im Jahr erscheinen und eine Ergänzung zur Vereinshomepage darstellen. Weiter wies die Vorsitzende auf eine Änderung der Vereinssatzung hin, die in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13. April im Anschluss an der Osterwanderung besprochen werden soll.

Weitere Infos unter www.pfadfuerkinder-bamberg.de. red