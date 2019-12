Lichtenfels 04.12.2019

"Pezzi-Kidzz" und ausgeflippter Nikolaus

Am Sonntag, 8. Dezember, lädt die Turnabteilung der TS Lichtenfels zu ihrer vorweihnachtlichen Feier ein. Sie beginnt um 14.30 Uhr in der Vereinsturnhalle am Schützenplatz und endet gegen 17.30 Uhr. A...