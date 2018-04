Peugeot wird angefahren

Wegen einer Unfallflucht in Haßfurt ermittelt die Polizei; sie sucht den Unfallverursacher. Am Freitag zwischen 8.45 und 9.05 Uhr wurde ein abgestellter Peugeot auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes "Am Sterzelbach" von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrertür und dem linken Kotflügel angefahren und demoliert. Der Sachschaden am Peugeot liegt bei rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete.