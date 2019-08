Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizei einen Peugeot-Fahrer in der Kronacher Straße. Bei der Kontrolle räumte der Fahrer ein, dass er keinen Führerschein habe. Diesen habe er bei der Polizei in Verwahrung gegeben, um ein Fahrverbot abzuleisten. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizisten beim 75-Jährigen auch noch Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,32 Promille. Gegen den Mann wird wegen Fahrens trotz Fahrverbots ermittelt.