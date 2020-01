Peugeot angefahren und geflüchtet

Ein blauer Peugeot 208 ist am Montagnachmittag in der Zeit von 11.50 bis 15 Uhr in der Zweibrückenstraße in Forchheim angefahren worden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Ermittlungen wegen Unfallflucht hat die Polizeiinspektion Forchheim aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 zu melden.