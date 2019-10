Peugeot angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag zwischen 5 und 13.45 Uhr einen schwarzen Peugeot 405, der auf einem Parkplatz in der Michael-Dechant-Straße stand. An dem Peugeot wurde der hintere linke Stoßfänger sowie die Felge angefahren, so dass ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen.