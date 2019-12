Pettstadt hat viel vor

5,8 Millionen Euro misst das derzeitige Investitionsvolumen gemäß dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, das vom Gemeinderat dieser Tage einstimmig durchgewinkt wurde. Es ist nun Aufgabe von Bürgermeister Jochen Hack (FWG), die Regierung von Oberfranken von diesem ehrgeizigen Bauprogramm der Pettstadter zu überzeugen und die erhofften Staatszuschüsse von durchweg 60 Prozent zu erhalten.

Im kommenden Jahr soll der in Zusammenarbeit mit dem Helferkreis geplante Bürgertreff in der Ortsmitte verwirklicht werden. Dafür sind 59 000 Euro angesetzt, wovon 41000 Euro in 2020 anfallen werden. Hack betonte, dass es sich dabei um einen "Zwischenschritt zum Bürgerhaus im Hopfengarten" handelt, über dem allerdings noch große Fragezeichen schweben. Voraussetzung ist nämlich, dass zunächst auf dahinter liegenden Grundstücken zwischen Fabrik- und Hauptstraße das Wohnprojekt für Senioren und Menschen mit Behinderungen errichtet wird. Mit dem Bebauungsplan für dieses Vorhaben ist die Gemeinde nach der Normenkontrollklage des Nachbarn Ulrich Först vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Es müsse neu konzipiert werden, eventuell als "urbanes Gebiet".

Das veranlasste die Gemeinderätin Manuela Schönhofer zu der bangen Frage, ob denn der vor Jahren interessierte Investor des Wohnprojekts noch mit von der Partie ist. Bürgermeister Hack wollte die Antwort nicht in öffentlicher Sitzung geben. Hinterher ließ er sich zumindest so viel entlocken, dass man sich derzeit nicht sicher sein könne, obzwar der Investor bereits Grunderwerb tätigte. Es sollen nun neue Gespräche mit dem Projekt-Betreiber geführt werden. Davon unabhängig ragt der kommunale Anteil an der Bebauung des Hopfengartens mit 3,2 Millionen Euro aus den Planungen der nächsten Jahre heraus. In 2020 sind allerdings erst einmal rund 60 000 Euro für den Erwerb und Ausbau der "Etterwege" vorgesehen, die das Baugebiet für Fußgänger erschließen.

Wichtigste Maßnahme im nächsten Jahr könnte die Errichtung eines Dorfladens werden. Dazu läuft derzeit eine Bürgerbefragung in Pettstadt. Sollten die Ortsbewohner die Notwendigkeit eines Einzelhandelsgeschäftes im Dorf klar bejahen und sich selbst durch Einlagen finanziell beteiligen, wird sich die Gemeinde dem Wunsch nicht verschließen und bis zu 400 000 Euro aufbringen.

Ideen für Nahtourismus

Ein großer Wunsch ist die Aufwertung des Geländes an der Pettstadter Fähre für den Nahtourismus. Dazu gibt es viele schöne Ideen, deren Verwirklichung auf über 900 000 Euro geschätzt wird. Eine erste Rate von 437 000 Euro wurde für 2020 beantragt. Hinzu kommt die Verbesserung der Rad- und Fußwegverbindung zwischen der Pettstadter Hauptstraße und der Fähre einschließlich einer Unterführung der Kreisstraße. 138 000 Euro sollen dafür seitens der Gemeinde aufgewendet werden.

Während für private Maßnahmen zur Aufwertung des Ortsbilds im Sanierungsgebiet jährlich rund 32 000 Euro bereitgestellt werden, müssen für ein neues Verkehrskonzept 80 000 Euro ausgegeben werden. Der von den Stadtplanern vorgeschlagene "Rückbau" der allzu breiten Hauptstraße inklusive einer Entsiegelung und stärkeren Begrünung des des Straßenraums wird derzeit auf rund 460 000 Euro veranschlagt.

Ob all diese Vorhaben im kommenden Jahr in Angriff genommen werden können, ist laut Bürgermeister Hack fraglich. Es hängt nicht nur von der Bezirksregierung und ihren verfügbaren Städtebaumitteln ab, sondern auch vom Ergebnis der diversen Projekt-Ausschreibungen. Die Baupreise sind zur Zeit auf einem Höhenflug. Einig ist man sich, das Quartiersmanagement mindestens bis 31. Januar 2021 fortzusetzen, wofür jährlich etwa 73 000 Euro Kosten anfallen.

In einem weiteren Punkt der Tagesordnung billigte der Gemeinderat den Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Frensdorfer Schulsporthalle. Pettstadt muss als Schulverbands-Partner 24 450 Euro zu den Gesamtkosten von 81 500 Euro beitragen. Der erzeugte Strom soll möglichst den Eigenbedarf der Verbandsschule decken. Nach zehneinhalb Jahren könnte sich die PV-Anlage amortisiert haben.