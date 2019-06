"Pettersson" in der Kulturscheune

Am Sonntag, 30. Juni, 15 Uhr, spielt das Theater "Kuckucksheim" in Eggolsheim das Stück "Pettersson und Findus" nach Sven Nordqvist. Die Aufführung wurde von der Eggerbach-Halle in die Kulturscheune verlegt. Der alte Pettersson, der mit seinem Kater Findus auf einem kleinen Hof in der Natur lebt, kann nicht nur Geburtstagstorten backen, er weiß auch, wie man mit einer Spukseilbahn und Feuerwerk Füchsen den Appetit auf Hühner verdirbt. Den Klassiker der Kinderbuchliteratur spielen Benjamin Seeberger und Stefan Kügel; Regie und Musik: Dietmar Staskowiak; Puppen: Lisa Palesche und Frauke Lehmann Hößle; Bühne: Benjamin Seeberger; Regieassistenz: Joshua Seeberger. Der Eintrittspreis für Kinder sowie Erwachsene beträgt sieben Euro. Kartenvorverkauf im Rathaus und in der Sparkasse. red