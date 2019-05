Welitsch vor 18 Stunden

Petrijünger machen Lachs in Brotteig

Die Angelfreunde laden am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 9.30 Uhr zum Fischerfest ein. Die Petrijünger bieten von 11 bis 13 Uhr und ab 16 Uhr Fischspezialitäten wie Forelle und Lachs in Brotteig an. Am N...