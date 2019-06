"Petri Heil" am Badesee bei Wonfurt

Einen gewaltigen Fang hatten zwei 16-jährige Hobbyangler in diesen Tagen an ihrer Rute. Der Wonfurter Gabriel Stapf und sein Kirchaicher Freund Moritz Heil staunten nicht schlecht, als die beiden bei ihrem gemeinsamen Fischen in den Pfingstferien am Wonfurter Badesee "Löchla" einen Waller mit 1,73 Meter Länge und einem Gewicht von 36 Kilo aus dem Gewässer zogen.

Flusswelse sind Raubfische, die ähnlich alt werden können wie Menschen. Sie wachsen zeitlebens und können somit beachtliche Größe erreichen.

Nach einer Drillzeit von 45 Minuten war es geschafft und der riesige Fisch zappelte in den Armen der Jungs. "Das war bisher unser größter Fang", meinten die Freunde überglücklich und etwas abgekämpft. js