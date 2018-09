Petra Spörl ganz oben

Sieben Teilnehmer, sieben Titel: Die Bilanz der Teilnehmer aus dem Leichtathletik-Kreis Oberfranken West bei der nordbayerischen Seniorenmeisterschaft, bei der gleichzeitig die oberfränkischen Meister ermittelt wurden, kann sich sehen lassen. Alexander Finsel vom TV 48 Coburg verteidigte in der Altersklasse M40 seinen Titel über 5000 Meter in einer Zeit von 16:39,01 Minuten. In der gleichen Klasse gewann Christoph Franke vom LAV Neustadt zwei Titel - über 100 Meter in 12,93 Sekunden und über 400 Meter in starken 55,20 Sekunden. Auch seine Vereinskollegen Manfred Fuchs (M55) und Walter Götz (M65) trugen sich in die Siegerliste ein. Fuchs siegte beim Weitsprung mit 3,03 Metern, Götz ließ sich den Sieg über 100 Meter in 15,97 Sekunden nicht nehmen.

Mit Petra Spörl vom ATSV Nordhalben setzte sich auch ein neues Gesicht gut in Szene. In der Klasse W40 gewann sie über 100 Meter in 16,36 Sekunden, beim Weitsprung stand sie mit 3,63 Metern ganz oben. Beim Kugelstoßen landete sie auf Rang 2.

Weitere Ergebnisse: Manfred Fuchs (LAV Neustadt, M55): 2. Platz 100 Meter, 3. Kugelstoßen, 4. Diskus; Wolfgang Thiem (TV 48 Coburg, M55): 2. Platz 5000 Meter (20:57 Minuten); Walter Götz (LAV Neustadt, M65): 3. Weitsprung (3,20 Meter); Lothar Fischer (TV Wiesenfeld, M65): 4. Kugelstoßen (8,44 Meter), 4. Diskus (27,39 Meter). uz