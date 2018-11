Petra Barth mit WM-Gold und -Silber zum Karriereende

In diesem Jahr haben die Weltmeisterschaften des Weltverbandes World Kickboxing and Karate Union (WKU) in Athen stattgefunden. Aus 36 Nationen traten 2100 Sportler in den Kickbox-Disziplinen Pointfighting (Punktkämpfen), Leichtkontakt und Formen sowie Karate an, darunter vier Sportler der Eberner Kampfsportschule Rögner.

Petra Barth aus Dörfleins startete in den Konkurrenzen Leichtkontakt und "Kick-Light". Sie hatte viel Zeit in die Vorbereitung investiert und kein Turnier verpasst. Im letzten Jahr war sie Weltmeisterin geworden.

Barth startete etwas nervös und verkrampft in die Vorkämpfe im Kick-Light. Im Finale zeigte sich ihr Kampfgeist - sie siegte gegen ihre Kontrahentin und wurde erneut Weltmeisterin. Viel Zeit zum Erholen blieb jedoch nicht, in der zweiten Disziplin, Leichtkontakt bei den Veteranen, zeigte sie sich stark in den Vorkämpfen. Im Finale reichte es nicht ganz - hier errang sie den zweiten Platz.

Laut Petra Barth und und ihrem Trainer Harald Rögner sei dies die letzte Weltmeisterschaft für die 56-Jährige gewesen. Und die Karriere mit so einem Erfolg zu beenden, sei ein mehr als guter Abschluss. red