Peterchen fliegt im "Leise" zum Mond

Die inzwischen schon zu einer Tradition gewordenen Benefiz-Weihnachtskindervorstellung des Ladies' Circle 38 bestreitet auch in diesem Jahr wieder die Kinder- und Jugend-Theaterschule Cobi. Am Mittwoch, 5. Dezember, um 16.30 Uhr startet im "Leise am Markt" "Peterchens Mondfahrt". Die Cobi-4-Gruppe präsentiert dann eine Neufassung des Weihnachtsklassikers nach dem Märchen von Gerdt von Bassewitz. Es handelt von den Abenteuern des Maikäfers Herr Sumsemann, der gemeinsam mit den Menschenkindern Peterchen und Anneliese zum Mond fliegt, um von dort sein verloren gegangenes sechstes Beinchen zu holen. Karten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann erhältlich. Der Erlös des Benefizkonzerts soll "Mentor Lesespaß Coburg" zugute kommen, heißt es in einer Pressemitteilung. red