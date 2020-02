Peter Zauritz ist seit 40 Jahren aktiver Feuerwehrmann

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Oberlangenstadt berichtete Vorsitzender Wolfgang Neumann u.a . von den Neuanschaffungen der Wehr. So konnten neue Arbeitshandschuhe und ein Halligan-Tool (ein spezielles Hebel- und Brechwerkzeug) angeschafft werden. Außerdem wurde ein Zuschuss zur Neubeschaffung des neuen Löschfahrzeuges (LF10) in Höhe von 5000 Euro seitens des Vereins beschlossen.

Kommandant Jörg Klimaschewski kann in seiner Wehr auf 28 aktive Mitglieder zählen, die im vergangenen Jahr zu 15 Einsätzen gerufen wurden. Besonders freute er sich über die beiden neuen aktiven Mitglieder Johannes Schmidt und Sebastian John. Die Wehr habe im vergangenen Jahr 23 interessante Übungen abgehalten. Weiter erinnerte der Kommandant an die erfolgreich mit "sehr gut" bewertete Besichtigung im vergangenen Jahr.

Besonders erfreut zeigte sich Klimaschewski darüber, dass sein Bruder den Aufbau und die Organisation einer Kinderfeuerwehr in die Hand nehmen werde. Klimaschewski dankte besonders Rolf Hoffmann, der erst einige Tage zuvor aus dem aktiven Dienst ausschied, für sein jahrelanges Engagement als stellvertretender Kommandant und Gruppenführer. Als Höhepunkt der Versammlung nahm stellvertretender Landrat Bernd Steger eine staatliche Ehrung vor.

Peter Zauritz habe 40 Jahre aktiven Dienst geleistet und sei so ein Urgestein der Oberlangenstädter Wehr, so Steger. Zauritz habe auch sein eigenes Feuerwehrleben begleitet. Auch Kreisbrandrat Ranzenberger gratulierte Zauritz und betonte dabei, dass man in 40 Jahren auch viele Erlebnisse verarbeiten müsse.

Zum Schluss nahm Kommandant Klimaschewski Ehrungen für 20-jährige Dienstzeit vor. Es wurden geehrt: Katharina Eckstein, Jörg Klimaschewski, Achim Schulz, Tobias Seidenstricker und Sebastian Spichal.

Das erste Treffen der Oberlangenstädter Jugendfeuerwehr findet am 22. Februar um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus statt. Es ergeht herzliche Einladung an alle Interessierten ab zwölf Jahren. red