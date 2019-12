Peter Trübenbach: Ein Pionier der Bergwacht-Bereitschaft

Als Peter Trübenbach bei der Bergwachtbereitschaft Kulmbach Verantwortung übernahm, war der größte Teil der aktuellen Führungsmannschaft noch nicht einmal geboren. Zahlreiche Ehrungen hat er seither erhalten. Nun wurde er mit dem staatlichen Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

"Etwas Besonderes"

Bei der Weihnachtsfeier der Bereitschaft, die mittlerweile Bergwachtbereitschaft Kulmbach-Obermain heißt, würdigte Landrat Klaus Peter Söllner, der Kreisvorsitzender des Roten Kreuzes ist, das Engagement aller Aktiven. Er dankte insbesondere Thomas Gremer, der, so Söllner, "gefühlt hundert Jahre" Bereitschaftsleiter gewesen sei, und würdigte, dass gemeinsam mit dem neuen Bereitschaftsleiter Christian Schmitt viele junge Leute Verantwortung übernommen hätten. "Wir sind stolz, dass wir die Bergwacht haben. Das ist schon etwas Besonderes." Söllner schilderte kurz den Werdegang von Peter Trübenbach, der am 1. Juni 1959 der Organisation beigetreten war. Er sei als Ausbilder für die Bereiche Wetterkunde und Orientierung sowie als Bereitschaftsleiter und stellvertretender Bereitschaftsleiter aktiv gewesen. Für seine Verdienste sei er unter anderem mit dem BRK-Ehrenzeichen in Gold, dem Bergwacht-Ehrenzeichen in Gold und dem staatlichen Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet worden.

Bereitschaftsleiter Christian Schmitt nutzte die Gelegenheit zu einem kurzen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr. Zu Jahresbeginn sei die Bergwachtbereitschaft Kulmbach-Obermain in den Bayerischen Alpen mit dabei gewesen, als er darum ging, den Folgen starker Schneefälle Herr zu werden. Schmitt erinnerte an diverse Übungen, darunter auch die große Luftrettungsübung auf dem Görauer Anger und an eine ganze Reihe von Einsätzen zur Rettung Verletzter oder zur Vermisstensuche. Katrin Geyer