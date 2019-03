Peter Pan, Piraten, Panne

Die "Fasenacht für Junggebliebene" ist seit vielen Jahren die Traditionsveranstaltung für die älteren Bewohner der Stadt Zeil mit ihren Stadtteilen.

So lockten auch in diesem Jahr Sketche, Witze, der Auftritt des Kindergartens und Musik zum Schunkeln und Tanzen zahlreiche Gäste in das Rudolf-Winkler-Haus. Auch aus den beiden Zeiler Altenheimen der Arbeiterwohlfahrt und der Rummelsberger Diakonie waren größere Gruppen in lustiger Verkleidung gekommen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Alleinunterhalter Franz Huber. Durch das Programm des närrischen Seniorennachmittags führte mit viel Herz und Humor Anna Stadelmann.

Zum Auftakt betrat Monika Stadelmann mit ihrem Enkel Emil Hömer die Bühne. In ihrem kleinen Sketch erfuhren die Zuschauer, wie Klein-Emil zu zwei kostenlosen Eistüten kam.

Engel und Teufel

Ihnen folgten Uschi Mitlöhner und Uli Steigner. Die beiden Akteurinnen vom Zeiler Frauenbundfasching brillierten in ihren Rollen als Engel und Teufel.

Die Kinder der Purzelgarde der Zeiler Narrenzunft (ZNZ), die von Tina Hömer und Christina Krapf trainiert werden, kamen als kleine Hexen. Hier tanzten Emma Biese, Lilo Einbecker, Lucia Falk, Maja Fischer, Mia Heidig, Amelie Hoh, Emil Hömer, Jakob Maier, Marie Schön und Clara Schwappach.

Als "Kaputter Motorradfahrer" betrat Pfarrer Michael Erhart die Bühne. In Original-Unfallkleidung, mit Motorradhelm und "blutverschmierten" Verbänden erzählte er von Erlebnissen mit "Zora, meinem roten Bock, mit dem ich durch die Gegend rock'". Mit tiefsinnigen und geschliffenen Reimen berichtete er von manchen Zeiler Ereignissen, aber auch von seinem Motorradunfall und der anschließenden Trauung im Zeiler Käppele. Sein Resümee: "Hochzeitsfoto - Zombie drauf".

Tolles Funkenmariechen

Eine Glanzleistung bot das Funkenmariechen Sarah Hetterich. Mit "Peter Pan" und dem "Piratenlied" erfreuten die Minis der ZNZ. In dieser Kindergarde tanzten Helena Altmann, Lea Auer, Elisabeth Brecht, Ioanna und Xenia Caritos, Loreena und Luca Diehm, Finja Einbecker, Mia Leisentritt, Nele Metz, Veit Nüsslein, Hannah Reick, Lea Schön, Finja Stengritt, Emily Syka und Aurelia Thomann. Die Choreographie und Einstudierung lag in den Händen von Karina Daub und Kerstin Oppelt.

Im Sketch "Der Wechsel" strapazierten Gabi Leisentritt und Monika Stadelmann die Lachmuskeln. Es war köstlich anzuschauen, wie beide von ihrem "Wechsel" sprachen und doch jeder etwas anderes meinte. Der Abschluss der Darbietungen war gleichzeitig einer der Höhepunkte des Nachmittags: Tina Hömer und Birgit Pottler-Calabria erfreuten als Gesangsduo "Feelstimmig". HB