Peter Möhrlein feiert 90.

In rüstiger Verfassung feierte Peter Möhrlein aus Tiefenellern seinen 90. Geburtstag. Geboren in Tiefenellern, hat er 1955 seine Ehefrau Pauline, die aus der Brauerei Hönig stammt und die er auch dort kennengelernt hat, geheiratet. In Tiefenellern, in der örtlichen Mühle, hat er eine Lehre als Müller absolviert und den Beruf später noch in Schwäbisch-Gmünd, in Lauf a.d.Pegnitz und in Staffelstein ausgeübt.

Ab 1962 trat Möhrlein in den Dienst der Bundespost ein, übernahm die Poststelle Tiefenellern mit den Juradörfern Herzogenreuth, Geisdorf, Tiefenpölz und Lindach, zuletzt wurde ihm die Leitung der Poststelle Litzendorf übertragen.

In früheren Jahren hat er zusammen mit seiner Ehefrau Pauline an Wochenenden in der Brauerei Hönig mit ausgeholfen. Sein ganz besonders Hobby war sein Gemüsegarten und alle anstehenden Tätigkeiten in der freien Natur. Zu seinem Jubiläumstag gratulierten seine drei Kinder, sechs Enkelkinder und mittlerweile fünf Urenkel. Vertreter des Postverbandes, der örtliche Obst- und Gartenbauverein sowie der CSU-Ortsverband, Verwandte, Nachbarn und Freunde schlossen sich den Wünschen an. Die Glückwünsche der Gemeinde Litzendorf und des Landkreises, im Auftrag von Landrat Johann Kalb, überbrachte Erster Bürgermeister Wolfgang Möhrlein - Sohn des Jubilars -, Pfarrer Marianus Schramm gratulierte seitens der katholischen Pfarrgemeinde Litzendorf. red