Peter Kielow liebt das Leben auf dem Land

Ferienort als Wahlheimat



"Ich liebe das Leben auf dem Land, das enge und herzliche Miteinander. Jeder kennt den anderen, man wird persönlich angesprochen", so schildert Peter Kielow seine Beweggründe, warum er Steinbach als Lebensmittelpunkt wählte.Der gebürtige Berliner hat Großhandelskaufmann gelernt und arbeitete in der Tabakbranche . Acht Jahre war er in Stuttgart tätig, dort in der Fotobranche. Bis zu seiner Rente im Jahr 2000 arbeitete er in Berlin bei einem Lebensmittelkonzern als Außendienstmitarbeiter und Büroleiter.Schon 1979 hat er in Steinbach ein Ferienhaus gebaut, er war mit der Familie, Sohn Volker kam 1975 zu Welt, regelmäßig im Frankenwald und knüpfte schnell Kontakt zum Schützenverein und zum Rennsteigverein. 2005 zog er endgültig in seine neue Heimat, fand eine neue Liebe und engagierte sich fortan bei den beiden Vereinen.Er errang zweimal Königswürden (2010 und 2012) und wurde 2012 vom Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) mit der Gau-Ehrennadel ausgezeichnet. 2006 trat er dem Rennsteigverein OG Steinbach bei, seit 2008 ist er Erster Vorsitzender dieses Vereins. Die Silberne Ehrennadel wurde ihm 2017 verliehen. Auch die Gemeinde würdigte die Verdienste des rührigen Jubilars mit dem silbernen Ehrenzeichen. Seinen Hobbys ist er auch heute noch treu, hauptsächlich die regelmäßigen Wanderungen halten ihn fit.Neben Abordnungen der Vereine gratulierten Bürgermeister Thomas Löffler CSU ) und der Musikverein Steinbach mit einem Ständchen unter der Leitung von Ewald Fehn.