Peter Karp in der "Eule"

Peter Karp aus Nashville und seine Band gastieren am Samstag, 19. Oktober, in Bad Kissingen. Zu hören sind der Singer und Songwriter, Gitarrist, Pianist und Blues-Harp-Spieler an diesem Tag ab 20 Uhr in der Eule.

Karp, der seine Musik selbst als Soul-influenced Americana Blues-Rock bezeichnet, hat bereits zehn Alben auf den Markt gebracht. Auf seinem jüngsten Album besticht Karp nach den Worten seiner Promoter einmal mehr mit seiner rauhen, ausdrucksstarken Stimme, mit einfühlsamem Spiel von Dobro und Slide-Gitarre, als Pianist und mit seiner Leidenschaft für die Mundharmonika. Beweisen wird er das auch an diesem Abend in der Kissinger Gaststätte Zoom Eulenspiegel. red