Peter Hub erklärt, wie das Vorlesen geht

Vorlesen macht Spaß, umso mehr, wenn man Geschichten spielend vortragen kann. Unter dieser Überschrift steht eine Veranstaltung mit dem Schauspieler und Rezitator Peter Hub aus Schweinfurt im Bibliothekszentrum (Biz) Haßfurt am Marktplatz. Am Freitag, 15. März, von 14 bis 18 Uhr gibt Peter Hub Tipps und verrät Tricks, das Vorlesen lebendig zu gestalten. Zu achten ist auf Stimme, Sprechrhythmus, Tempo und Lautstärke. Der Kurs der Volkshochschule Haßberge richtet sich an alle - Eltern, Großeltern, Lesepaten und Erzieher -, die gerne lebendig und fesselnd vorlesen möchten. Annelie Ebert, Leiterin des Biz Haßfurt, gibt Hinweise auf besonders geeignete Bücher und Autoren für verschiedene Altersgruppen. Der Kurs ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten beim Biz in Haßfurt, Telefonnummer 09521/951960. Foto: Udo Baumgärtner