Peter Finger in Pettstadt

Im Bürgersaal des Pettstadter Rathauses, Kirchplatz 10, gibt es am Freitag, 15. März, ab 20 Uhr ein exklusives Gitarrenkonzert mit Peter Finger, einem der renommiertesten deutschen Gitarristen. Er genießt einen herausragenden Ruf als Akustikgitarrist, die internationale Fachpresse hob ihn mehrfach ins Pantheon der weltbesten Gitarristen. "Eine Wertschätzung, der man sich gerne anschließt, hat man auch nur eine einzige seiner bislang 16 Plattenproduktionen gehört", berichten die Veranstalter. Unzählige Tourneen führten den arrivierten Musiker rund um den Globus; gefeierte Auftritte in Europa, den USA, Japan etc. markieren nur einige musikalische Meilensteine dieses außergewöhnlichen Künstlers.

Karten gibt es bei der Gärtnerei Reichert in Pettstadt, Telefon 09502/244 oder im Internet unter www.diekultschmiede.de. Einlass ist um 19.30 Uhr bei freier Platzwahl. red