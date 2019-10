Peter Fack ist neuer Vorsitzender

Die Neuwahl des Vorstands war einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins von Schwürbitz. Dabei gab es einen Wechsel an der Führungsspitze der Partei, denn Peter Fack wurde ohne Gegenstimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Noch als Zweiter Vorsitzender eröffnete er die Hauptversammlung des SPD Ortsvereins von Schwürbitz im Gasthaus "Zum Hirschen". Eine weitere Zusammenkunft des Ortsvereins war in diesem Monat vor allem deshalb erforderlich geworden, erklärte Fack, da bei der letzten Mitgliederversammlung Paul Habich seinen Rücktritt als Vorsitzender erklärt hatte.

Danach erfolgte die Überleitung zu den weiteren Tagesordnungspunkten und Kassier Peter Lauterbach erstattete zunächst den Finanzbericht.

Nachdem die Entlastung des gesamten Vorstands erfolgt war, standen die Neuwahlen bevor, die zu folgendem Ergebnis führten: Vorsitzender Peter Fack, stellvertretender Vorsitzender Dominik Scheler, Schatzmeister Peter Lauterbach, Schriftführer Roland Braun und Thomas Münch, Beisitzer Thomas Münch, Revisor Alfons Fack. Anschließend wurden die Delegierten gewählt und es waren dies für die Kreiskonferenz Peter Lauterbach (Roland Braun), für die Unterbezirkskonferenz Peter Fack (Thomas Münch), für die Versammlung zur Listenaufstellung auf Kreisebene Roland Braun (Peter Fack) und als Vertreter der Generation "60-plus" erhielt Peter Lauterbach das Vertrauen.

Neuer Anfang für die SPD

Als dieser Tagesordnungspunkte abgewickelt waren, ergriff zunächst der neue Vorsitzender Peter Fack das Wort. Es werde jetzt mit einer veränderten Mannschaft in gewisser Weise auch einen neuen Anfang geben, kündigte er an. Er sei der Auffassung, dass der SPD-Ortsverein von Schwürbitz weiter wachsen könne. Dabei müsse es in Zukunft ein wichtiges Anliegen sein, nicht nur die Jugend verstärkt in die Parteiarbeit einzubinden, sondern auch häufiger mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren und vor allem beim aktuellen Gemeinde- und Kreisgeschehen mit der Einwohnerschaft eng in Verbindung zu bleiben.

Auch mit dem SPD-Ortsverein in Michelau werde es eine gute Zusammenarbeit geben und nach deren Nominierung des Bürgermeisterkandidaten dieser entsprechend unterstützt werden. Dies unterstrich auch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat von Michelau, Roland Braun, wobei er Jürgen Spitzenberger schon zusagen konnte, dass bei seiner Kandidatur auch die Schwürbitzer SPD hinter dieser Entscheidung stehen und seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt nach Kräften unterstützen werde.

Der Fraktionssprecher berichtet im weiteren Verlauf aus der Gemeinderatsarbeit und gab dabei aktuelle Informationen zum Bau der Horte in Michelau und Schwürbitz, die Sanierung der Johann-Puppert-Schule, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Breitbanderschließungsmaßnahmen.

Zugleich wies Braun darauf hin, dass eine Einladung der SPD aus Bad Staffelstein eingegangen sei, die am 18. Oktober in der Peter-Moll-Halle ihr 100-jähriges Jubiläum feiert. Diese Veranstaltung, mit dem ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Christian Ude als Festredner und dem Staffelsteiner Liedermacher Erik Konietzko werde mit einer Abordnung vom Ortsverein besucht.

Gratulationen an die gewählten Mitglieder, insbesondere den neuen Vorstand, richtete auch SPD-Kreisvorsitzender Sebastian Müller, der für den SPD Ortsverein von Schwübitz auch neue Chancen sah. Denn es sollte das Anliegen aller Parteifreunde sein, nicht wie zuletzt nur wenige Versammlungen im Jahr abzuhalten, sondern etwas mehr Aktivitäten zu entwickeln.

Die Grüße der SPD von Michelau überbrachte deren Vorsitzender Jürgen Spitzenberger und bedankte sich an dieser Stelle auch einmal für die Zusammenarbeit beider Ortsvereine. Daher werde es möglich sein, mit einer guten Mannschaft auf der SPD-Gemeinderatsliste anzutreten. Zur Bürgermeisterwahl selbst sagte Jürgen Spitzenberger, dass er sich, nach 2012, auch 2020 nochmals für das Amt des Bürgermeisters bewerben werde, und verwies an dieser Stelle gleich auf die Nominierungsversammlung am 11. Oktober im Sportheim des FC Michelau. Er sehe in diesem Amt eine neue Herausforderung und es gebe viele wichtige Vorhaben. Dabei muss es weiterhin ein wichtiges Anliegen bleiben, die Bevölkerung umfassend zu informieren und deren Anliegen ernst zu nehmen. Dieter Radziej