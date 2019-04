Peter Bartosch spendete schon 150 Mal sein Blut für andere Menschen

Im Alter von 19 Jahren habe er zu ersten Mal Blut gespendet, erzählte Peter Bartosch. Für 150 Blutspenden, das sind 75 Liter in den letzten 40 Jahren, wurde er nun von BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak geehrt.

Es sei eine schöne Tradition geworden, diese Ehrungen durchzuführen, erklärte Thomas Petrak am Rande der Gemeinderatssitzung in Marktgraitz. Ohne Blutspenden wäre ein modernes Gesundheitssystem kaum möglich. Schreckensmeldungen Unfälle, Katastrophen: Dahinter steckten immer auch persönliche Schicksale. Oft bleibe als Rettung nur eine Bluttransfusion. So sei das Blutspendewesen auf die Solidarität von Spendern angewiesen. Ohne sie wären vielen Kranken und Unfallopfern nicht mehr zu helfen. Noch beachtlicher sei es, dass dies freiwillig geschehe. Franken könne man als "Blutbank Bayerns" bezeichnen. Der Landkreis Lichtenfels nimmt dabei mit 6000 Blutkonserven im Jahr eine besondere Stellung ein. Zum Vergleich: Nürnberg Stadt und Land liefern 13 000. rdi