Peter Ackermann stellt Heinz Erhardt vor

"... noch 'n Gedicht!" Das war eines der Markenzeichen von Heinz Erhardt. Unnachahmlich und immer noch sehr präsent ist dieser "Meister erlesener Albernheiten und weiser Torheiten" gerade für die Nachkriegs-Generation geblieben. Peter Ackermann stellt ihn am Dienstag, 17. September, in seiner Lesung in Bild und Ton und eigener Rezitation vor, wobei er auch seine spannende Lebensgeschichte und Gedichte, die nicht so bekannt sind, präsentiert. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Mehrgenerationenhaus, Von-Hessing-Str. 1, kurz vor 15 Uhr beginnt die Lesung. sek